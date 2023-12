Intel Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Aktie von Intel wird von Analysten derzeit mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Gut"-, 17 "Neutral"- und 4 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es gab keine Analystenupdates zu Intel im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 34,75 USD, was einem Abwärtspotenzial von -24,72 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 46,16 USD, eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Intel eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 36, was bedeutet, dass die Börse 36,92 Euro für jeden Euro Gewinn von Intel zahlt. Dies ist 47 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 70, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zu Intel veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Intel eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.