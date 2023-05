Intel: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die vergangene Handelswoche brachte für Intel eine Kursentwicklung um +1,57%. Dabei handelt es sich jedoch um eine kurzfristige Betrachtung. Insgesamt zeigt sich der Markt gegenüber dem Unternehmen neutral gestimmt.

Mit einem mittelfristigen Kursziel von 28,56 EUR sehen die Bankanalysten ein Potenzial von +3,92% für Investoren. Während einige Optimisten sogar einen starken Kauf empfehlen, gibt es auch Experten mit Verkaufsempfehlungen. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,12.

Es scheint also noch Spielraum nach oben zu geben. Ob sich dieses Potenzial allerdings in Zukunft tatsächlich realisieren lässt, bleibt abzuwarten und hängt von einer Vielzahl an Faktoren ab.