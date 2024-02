Intel Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

In den letzten zwei Wochen wurde Intel von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss, nachdem sie die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet hat, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat außerdem 1 Gut-Signal herausgefiltert und empfiehlt daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Intel mit einer Rendite von 58,69 Prozent deutlich darüber. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 41,9 Prozent aufweist, liegt Intel mit 16,79 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Intel liegt derzeit bei 1,05 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Analysten haben Intel in den vergangenen zwölf Monaten mit 2 Gut, 17 Neutral und 3 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Im vergangenen Monat ergab sich ein Gesamturteil von "Neutral". Das Kursziel für die Aktie der Intel liegt im Mittel bei 37,41 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -36,97 Prozent führt und somit die Einstufung "Schlecht" ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Intel die Einschätzung "Neutral".