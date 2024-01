Intel Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung bezüglich der Intel-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Intel in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Intel aktuell 1,1, was zu einer negativen Differenz von -1,1 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik von Intel daher als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Intel mit einer Rendite von 60,97 Prozent um mehr als 50 Prozent darüber. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" kommt auf eine mittlere Rendite von 45,23 Prozent. Auch hier liegt Intel mit 15,74 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Intel-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 36,12 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,12 USD (+30,45 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 44,1 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+6,85 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Intel erhält daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.