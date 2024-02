Intel Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Intel lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Insgesamt zeigen die Daten eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer positiven Veränderung der Stimmung führt. Daher erhält die Aktie von Intel in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Die Analysten haben die Aktie von Intel in den letzten zwölf Monaten mit 2 positiven, 17 neutralen und 3 negativen Einschätzungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Für den letzten Monat ergaben die Analysen 0 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Intel liegt bei 37,41 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 61,98 USD eine erwartete Kursentwicklung von -39,64 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt eine Einschätzung als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Intel liegt derzeit bei 1,05 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intel liegt mit einem Wert von 364,44 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 72. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie relativ teuer erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine Einschätzung als "Schlecht" erhält.