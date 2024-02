Intel Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Intel-Aktie wird als "Gut" bewertet

Der Aktienkurs von Intel zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 58,69 Prozent, was mehr als 53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft Intel die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 41,9 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet. Auch hier liegt Intel mit 16,79 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.

In der technischen Analyse wird die Intel-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 53,24 USD, während der Kurs der Aktie bei 59,35 USD liegt, was einer Abweichung von +11,48 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt mit 58,22 USD um +1,94 Prozent über dem Kurs der Aktie. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab jedoch auch überwiegend negative Themen in den vergangenen Tagen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung, obwohl die Redaktion auch ein "Gut"-Signal herausfiltern konnte. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intel bei 36 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 70,89 liegt. Dies zeigt eine Unterbewertung der Intel-Aktie im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.