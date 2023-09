Intel-Aktie mit hohem Potenzial: Kursziel 33,15 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Intel-Aktie ist nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 33,15 EUR auf. Bei Erreichen dieses Ziels ergibt sich ein Renditepotenzial in Höhe von -1,35% vom aktuellen Kurs.

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie eine positive Entwicklung verzeichnen und stieg um +1,05%. In den letzten fünf Handelstagen stieg sie insgesamt um +3,67%, was zudem positiv für die Anleger aussieht.

Das Guru-Rating bleibt bei 3,11 und damit unverändert. Derzeit empfehlen sechs Analysten einen Kauf der Aktie und drei weitere bewerten sie als “Kauf”. Die Mehrheit (29 Experten) sieht jedoch eine neutrale Bewertung (“halten”) vor. Vier Analysten raten zum Verkauf der Intel-Aktien; drei davon sogar sofort.

Insbesondere im Vergleich zu den jüngsten Entwicklungen besteht weiterhin Optimismus am Markt:...