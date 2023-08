Intel: Aktie hat ein Potenzial von -12,19% bis zum Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die gestrige Kursentwicklung von Intel am Finanzmarkt betrug +0,52%. In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte das Unternehmen einen positiven Trend von insgesamt +4,64%. Das Marktvertrauen in die Aktie scheint derzeit hoch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Intel liegt bei 28,65 EUR. Nach Ansicht der Bankanalysten eröffnet dies Anlegern ein Potenzial von -12,19%.

Während sich fünf Analysten sehr optimistisch zeigen und die Aktie als starken Kauf bewerten, sind vier weitere Experten ebenfalls positiv eingestellt und sprechen eine Kaufempfehlung aus. Die Mehrheit der Analysten (27) hält jedoch eine neutrale Bewertung (“halten”). Vier weitere Analysten empfehlen dagegen den Verkauf der Aktien und zwei Experten raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Aktuell beträgt das Guru-Rating von Intel 3,14 nach einem unveränderten...