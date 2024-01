Intel Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Analystenbewertung der Aktie von Intel zeigt, dass die langfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft wird. Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 als positiv, 18 als neutral und 4 als negativ bewertet. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ergibt ebenfalls eine "Neutral" Bewertung, mit einem prognostizierten Kursziel von 35,8 USD, was einer Erwartung von -27,75 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Schlusskurs von 49,55 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 36,74 USD liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 45,68 USD liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Intel damit eine gute Einschätzung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite von Intel liegt derzeit bei 1,05 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gibt kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Intel-Aktie auf Basis der Analystenbewertungen, technischen Analyse, Dividendenrendite und des Sentiments im Internet.