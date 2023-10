Intel: Aktie gemäß Analysten unterbewertet - Kursziel bei 33,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Intel-Aktie hat gestern +2,41% an Wert gewonnen, was zu einem Wochenergebnis von +3,90% führt. Die Stimmung am Markt ist derzeit positiv und die Aktie laut Bankanalysten mittelfristig unterbewertet.

• Intel erzielte am 04.10.2023 einen Anstieg von +2,41%

• Das Kursziel für Intel liegt aktuell bei 33,18 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,11

Laut den Durchschnittsbewertungen der Bankanalysten sollte das Kursziel von Intel in etwa bei 33,18 EUR liegen. Dies würde eine mögliche Rendite von -4,05% bedeuten und Investoren ein gutes Potenzial bieten. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten Aufwärtstrends.

Aktuell empfehlen sechs Analyst(en) die Aktie als starken Kauf und drei weitere als Kaufempfehlung mit optimistischer aber vorsichtiger Haltung. Neunundzwanzig Expert(en) bewerten sie...