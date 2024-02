Intel Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Der Relative Strength-Index besagt, dass die Aktie von Intel als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und gibt diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100. Der RSI7-Wert für die Intel-Aktie beträgt 36,41, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 39,88 für diesen Zeitraum ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite von Intel mit 58,37 Prozent um 518 Prozent darunter. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3899,41 Prozent, was deutlich über der Rendite von Intel von 3841,04 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Des Weiteren lässt sich Intel hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Intel in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Intel von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 Gut, 17 Neutral und 3 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor: Dabei kam es zu 0 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie von Intel liegt im Mittel bei 37,41 USD, während der letzte Schlusskurs bei 61,98 USD verläuft, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -39,64 Prozent führt und somit zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Intel die Einschätzung "Neutral".