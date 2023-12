Intel Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Intel diskutiert, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Intel, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führte. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer "Gut" Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Intel-Aktie ein Durchschnitt von 35,07 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 50,76 USD (+44,74 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 41,21 USD liegt mit dem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+23,17 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Intel erhält somit insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Intel-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 18,66 Punkte, was bedeutet, dass Intel momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Intel wird damit insgesamt mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.