Intel-Aktie: Wie sind die Einstufungen?

Erst dieser Tage haben sich wieder verschiedene Banken und Analysehäuser zu Wort gemeldet und die Intel-Aktie lediglich neutral bewertet. Zudem werden die Preisziele zur Unterseite angepasst. Beispielsweise hat Deutsche Bank Securities eine Herabsetzung des Zielpreises auf 28 US-Dollar vorgenommen. Auch Mizuho Securities sieht den fairen Wert jetzt nur noch bei 29 US-Dollar. Cowen setzt das Kursziel unterdessen auf 26 US-Dollar herab. Die Analysen zeigen auf, aktuell handelt die Intel-Aktie in einem Preisbereich, den die Experten als fair ansehen.

Übergeordnet weiterhin down!

Die charttechnische Entwicklung stellt sich innerhalb der letzten Wochen etwas freundlicher dar. Übergeordnet besteht aber ein großer Abwärtstrend, jedoch haben es die Bullen der Intel-Aktie seit Oktober 2022 geschafft, zumindest für eine Stabilisierung zu sorgen. Das ist aber noch nicht genug. Es muss zunächst eine Trendwende her, um für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung sorgen zu können. Schaut man sich die wichtigen Trendindikatoren an, so dürfte die Bodenbildung sicher noch einige Wochen oder Monate in Anspruch nehmen.

Intel-Aktie – Die Bären haben das Sagen!

Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 8 als bullisch anzusehen. Das sind nur 26.67 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Intel-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt. Hier muss deutlich was von den Bullen kommen.

