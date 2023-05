Intel-Aktie: Wie beeinflusst Nachhaltigkeit den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Intel beabsichtigt, den Wasserverbrauch seiner geplanten Chipfabrik nahe Magdeburg deutlich zu verringern. Wie das Nachrichtenmagazin “Spiegel” berichtet, soll hierzu eine fortschrittliche Aufbereitungsanlage zum Einsatz kommen, um den Verbrauch effizient zu reduzieren. Die künftige Fabrik in Sachsen-Anhalt wird ähnliche Technologien einsetzen wie bereits in Arizona, USA. Dort erfolgt die Wiederverwendung und Aufbereitung des Wassers mehrfach – sowohl bei der Produktion selbst als auch in Kühltürmen und sogenannten Gaswäschern. Bevor es letztendlich an Kläranlagen weitergeleitet wird, wird das Wasser mit Mineralien angereichert.

Ein Sprecher des Unternehmens betonte zudem, dass die Fabrik “auf dem neuesten Stand der Technik” sein werde.

– Fortschrittliche Aufbereitungsanlage zur Verringerung des Wasserverbrauchs

