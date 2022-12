Intel Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Am 21.12.2022, 19:09 Uhr notiert die Aktie Intel an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 26.82 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Halbleiter".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Intel einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Intel jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Intel aktuell mit dem Wert 82,37 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Sell". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 67,79. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,11 und liegt mit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 77, Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Intel auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Intel als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 13 Hold, 8 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 33,85 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 28,02 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 26,44 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

Intel kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Intel jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Intel-Analyse.

Intel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...