Intel Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Intel-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 53,46 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie eine Bewertung von "Gut" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 60,28 USD liegt, was einem Abstand von +12,76 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 58,47 USD, was einer Differenz von +3,1 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal für die Intel-Aktie entspricht. Insgesamt ergibt sich also ein positives Gesamtbild auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende weist Intel eine Ausschüttung von 1,05 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,18 % im Bereich Halbleiter- und Halbleiterausrüstung niedriger ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Zudem ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Die Bewertungen von insgesamt 22 Analysten für die Intel-Aktie ergaben 2 "Gut", 17 "Neutral" und 3 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamturteil von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37,41 USD, was einem Abwärtspotential von -37,94 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält Intel also ein "Neutral"-Rating basierend auf verschiedenen Analysepunkten.