Intel-Aktie im Sturzflug: Vorsichtigere Erlösprognosen sorgen für NASDAQ-Einbruch

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Intel enttäuscht Wall Street: Prognosen des Halbleiter-Riesen für aktuelles Quartal hinter Erwartungen zurückgeblieben.

Der Halbleiter-Riese Intel hat mit seinem Ausblick für das laufende Quartal die Erwartungen der Wall Street enttäuscht. Die Aussichten für das laufende Vierteljahr liegen mit erwarteten Erlösen zwischen 12,2 und 13,2 Milliarden Dollar deutlich unter den von Analysten im Schnitt prognostizierten gut 14 Milliarden Dollar. Auch die Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Damit zeigt sich, dass Intel-Chef Pat Gelsinger bei der Umgestaltung des einst dominierenden Chipunternehmens noch vor großen Herausforderungen steht. Insbesondere im Bereich der Technologie für Rechenzentren ist die Konkurrenz stark. Gelsinger plant, die Wende mit neuen Produktionsprozessen für effizientere Chips zu schaffen.

Insgesamt konnte Intel im vergangenen Quartal jedoch einen Umsatzanstieg um zehn Prozent auf 15,4 Milliarden Dollar verzeichnen, was die Erwartungen der Marktakteure leicht übertraf. Auch der Gewinn konnte mit 2,7 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem ein Verlust von 700 Millionen Dollar zu verzeichnen war, positiv gestaltet werden.

Die einzelnen Sparten von Intel zeigen jedoch, wo die Probleme des Unternehmens liegen. Während die Erlöse im Bereich der PC-Prozessoren dank der Erholung des Computer-Marktes um ein Drittel auf 8,8 Milliarden Dollar stiegen, sank der Umsatz im Geschäft mit Technik für Rechenzentren um zehn Prozent auf vier Milliarden Dollar.

Dies liegt unter den Erwartungen der Analysten und machte Intel unter anderem der kleinere Konkurrent AMD (Advanced Micro Devices) zu schaffen. Zusätzlich gewinnt auch der Halbleiterkonzern NVIDIA mit seinen auf künstlicher Intelligenz spezialisierten Chips an Bedeutung, da immer mehr Anwendungen auf dieser Basis genutzt werden.

Die enttäuschende Geschäftsprognose führte zu einem deutlichen Einbruch des Aktienkurses um elf Prozent auf 44 US-Dollar im vorbörslichen Handel an der Nasdaq. Damit verliert das Unternehmen die positive Performance des Jahresauftakts 2024 wieder. Die "Enttäuschung" von Intel ist somit die neueste in einer Reihe von schlechten Ergebnissen in der Berichtssaison.

Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners kommentierte: "Intel sorgt für Lange Gesichter an der Börse und ist ein weiterer wichtiger Enttäuschungsfaktor dieser Saison."Die Frage, ob hausgemachte Probleme bei Intel für die Zurückhaltung der Anleger verantwortlich sind oder ob der Blick auf die weltweite Nachfrage nach Chips wieder geschärft werden muss, wird nun diskutiert.

Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets erklärte, dass Intel die Anleger enttäuscht, da sie den Chipsektor nach dem optimistischen Ausblick des asiatischen Konkurrenten TSMC als einen der Favoriten für 2024 ausgewählt hatten.

Die Aussagen von Intel erhielten auch gemischtes Feedback vom Tech-Experten Timothy Arcuri von der Bank UBS. Negativ sei, dass die angegebenen Ziele für das laufende erste Quartal hinter den Erwartungen der meisten Marktakteure zurückgeblieben seien.

Positiv sei jedoch, dass Intel die bilanziellen Risiken für den Rest des Jahres in den Griff zu bekommen scheine. Darüber hinaus könnten die Äußerungen des Managements in einer Telefonkonferenz die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich Intel in zwei Unternehmen aufspalten würde - ein Szenario, das von Arcuri schon länger unterstützt wird.

Es sei jedoch zu erwähnen, dass die Intel-Aktien in den vergangenen Monaten eine herausragende Entwicklung verzeichnet haben. Während sie vor einem Jahr noch unter 25 Dollar dümpelten, haben sie sich seither verdoppelt. Trotz mehrerer kräftiger Rücksetzer während dieser Aufwärtsphase, wurden diese immer wieder zum Kauf genutzt.

Nachricht im Orginal