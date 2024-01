Intel Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Das Technologieunternehmen Intel hat eine Dividende von 1,38 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (2,13 %) nur leicht niedriger ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intel liegt mit 36,92 unter dem Branchendurchschnitt von 70, was die Aktie als preisgünstig erscheinen lässt. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Intel eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, wodurch Intel eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Intel nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Intel in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Schlecht".