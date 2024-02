Intel Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Intel als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 30,74, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 40,93 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung und das Interesse an Intel haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Intel als "Gut" eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,92 ist die Aktie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" um 48 Prozent niedriger bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

Die Analystenbewertungen der Intel-Aktie der letzten zwölf Monate zeigen, dass 2 Bewertungen "Gut", 17 "Neutral" und 3 "Schlecht" waren, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die jüngsten Analysen ergeben ein ähnliches Bild, mit 0 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht", was erneut zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 37,41 USD, was ein Abwärtspotential von -37,94 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 60,28 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt erhält die Intel-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.