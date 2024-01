Intel Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Die Aktie von Intel wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um -23,05% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung von Intel

Am 26.01.2024 verzeichnete Intel einen Kursrückgang von -11,91%, was zu einer Gesamtveränderung von -9,48% in den letzten fünf Handelstagen führte. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ pessimistisch gegenüber Intel eingestellt ist.

Kursziel und Analystenbewertungen

Das aktuelle Kursziel von Intel liegt bei 30,94 EUR, wie von Bankanalysten im Durchschnitt bewertet wird. Dies bedeutet, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursrisiko von -23,05% birgt, wenn die Analysten richtig liegen. Jedoch sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung, insbesondere nach der jüngsten negativen Kursentwicklung, ebenfalls gefolgt.

Einschätzungen der Analysten

Einige Analysten sehen Intel als starken Kauf, während andere die Aktie lediglich zum Kauf empfehlen, jedoch ohne Euphorie. Eine große Anzahl von Analysten bewertet die Aktie als neutral und gibt ihr ein “halten” Rating. Dennoch sind einige Analysten der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte, wobei ein kleinerer Teil sogar der Ansicht ist, dass Intel sofort verkauft werden sollte. Insgesamt zeigen jedoch 28,57% der Analysten noch eine gewisse Optimismus bezüglich der Aktie.

Guru-Rating von Intel

Zusätzlich zu den Analystenbewertungen zeigt der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, dass die Einschätzung zuvor positiv war, was darauf hindeutet, dass es eine gewisse Unterbewertung gab.

Insgesamt lässt die aktuelle Marktsituation darauf schließen, dass die Aktie von Intel möglicherweise Potenzial für eine Wertsteigerung in der Zukunft bietet, obwohl die Einschätzungen der Analysten unterschiedlich ausfallen. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Aktie in den kommenden Handelstagen entwickeln wird.

