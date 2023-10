Intel-Aktie: Schwächen in diesem Bereich!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Intel-Aktie hat sich in den letzten Handelswochen als solider Performer herausgestellt, mit einem Abschluss von 35,45 USD in der letzten Woche und einer positiven Veränderung von 1,5 %. Diesen Anstieg könnten Anleger als optimistisches Zeichen interpretieren, allerdings bleibt die langfristige Perspektive gemischt. Während UBS die Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf “Neutral” setzte und ein Kursziel von 38 USD anpeilt, bleibt JPMorgan bei einer “Underweight”-Einstufung, hebt das Kursziel jedoch von 35 auf 37 USD an. Beide Banken sehen Herausforderungen für den Halbleitergiganten, darunter eine abgeschwächte Performance im PC-Markt und Schwächen im Bereich der künstlichen Intelligenz.