Intel-Aktie: Potenzial vorerst ausgereizt?

Die Intel-Aktie (WKN: 855681) hat am Montag um rund -3,2% auf 42,35 US$ nachgegeben. Diese Kursbewegung kam überraschend, da der Chiphersteller eigentlich positive Nachrichten zum Wochenauftakt vermelden konnte. Haben sich Anleger hier den Spruch „Sell on good news“ zu Herzen genommen? Und wie kann es mit der Aktie weitergehen?