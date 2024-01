Intel Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Aktie von Intel wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten mit verschiedenen Einschätzungen bewertet. Insgesamt gab es 3 positive, 17 neutrale und 4 negative Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie auch als "Neutral" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 34,92 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 47,12 USD eine erwartete Kursentwicklung von -25,9 Prozent bedeutet. Entsprechend wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung gegenüber Intel wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während neutrale Themen angesprochen werden. Basierend auf diesen Informationen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Zudem wurden zwei positive und kein negatives Handelssignal identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie führt. Die Redaktion ist daher der Meinung, dass die Aktie von Intel in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Intel derzeit eine negative Differenz von -1,1 Prozent zum Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität im Netz und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie führt.