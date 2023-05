Intel Aktie: Mittelfristiges Kursziel bei 26,05 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Intel Aktie wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 26,05 EUR mit einem möglichen Investitionsrisiko von -8,64%.

• Intel konnte am 05.05.2023 eine positive Entwicklung von +0,61% verzeichnen

• Guru-Rating bleibt konstant auf 3,10

Am gestrigen Tag stieg die Aktie um weitere +0,61%, was in einer positiven Gesamtentwicklung der letzten fünf Handelstage resultierte (+3,61%). Dies lässt auf einen relativ optimistischen Markt schließen.

Trotzdem sind sich die Meinungen der Analysten uneins bezüglich des Kursziels.

Während fünf Analysten den Kauf empfehlen und vier zum Kauf raten jedoch ohne Euphorie,

empfehlen einige (26) Experten lediglich das Halten der Aktien und vier weitere Experten bleiben skeptisch und empfehlen den Verkauf.

Im Durchschnitt sehen...