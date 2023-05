Intel-Aktie: Kursziel von 28,42 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Am gestrigen Handelstag hat Intel auf dem Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,32% hingelegt. Insgesamt beläuft sich die Performance in den letzten fünf Handelstagen auf -3,42%, was derzeit relativ pessimistische Stimmung widerspiegelt.

Nicht alle Analysten teilen diese Einschätzung und sind überzeugt davon, dass das wahre Kursziel bei 28,42 EUR liegt. Nach Ansicht der Bankanalysten kann dies ein Potenzial zum Kauf eröffnen – nämlich +5,89%. Allerdings ist nicht jeder Experte optimistisch gestimmt und einige empfehlen sogar einen Verkauf.

Fazit: Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,12 unverändert.