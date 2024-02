Intel Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Intel ist laut den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Trotz der Fokussierung auf positive Themen in den Diskussionen der letzten Tage erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral", die durch berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien unterstützt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Intel wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der bei 12,23 Punkten liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 32,05, was auf eine neutrale Position der Aktie hindeutet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) erscheint Intel aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 355,59, was einen Abstand von 374 Prozent zum Branchen-KGV von 75,03 bedeutet. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Intel insgesamt 22 Analystenbewertungen, welche eine durchschnittliche Einstufung von "Neutral" ergeben. Die Kursprognose für das Wertpapier zeigt ein Abwärtspotential von -41,02 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Intel insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Kombination dieser verschiedenen Bewertungsfaktoren führt zu einem gemischten Bild, das zur Vorsicht bei Investitionsentscheidungen in Bezug auf Intel mahnt.