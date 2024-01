Intel Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Intel-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 37, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Intel-Aktie.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Intel-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Das gleiche Rating erhält die Aktie auch auf Basis der letzten 50 Handelstage.

Von insgesamt 24 Analystenbewertungen für die Intel-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten sind 3 Einstufungen "Gut", 17 "Neutral" und 4 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt auch ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 34,92 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -26,95 Prozent fallen könnte, wodurch die Empfehlung "Schlecht" lautet.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein aktueller Investor in die Intel-Aktie eine Rendite in Höhe von 1,38 % erzielen, was 0,75 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.