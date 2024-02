Intel Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Intel-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 34. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 38,62, weist darauf hin, dass die Intel-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionstätigkeit in Bezug auf Intel, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Hinsichtlich der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Intel-Aktie bei 54,35 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der aktuelle Aktienkurs von 62,46 USD liegt damit um +14,92 Prozent über diesem Wert. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein positives Signal, da der aktuelle Kurs um +5,08 Prozent über diesem Wert liegt. Die Gesamteinschätzung auf Basis der technischen Analyse lautet somit "Gut".

Die Analysteneinschätzungen der vergangenen zwölf Monate führen zu einer langfristigen Einstufung der Intel-Aktie als "Neutral", da die Bewertungen der Research-Abteilungen 2 Gut, 17 Neutral und 3 Schlecht-Einstufungen ergeben. In kurzfristiger Hinsicht werden 0 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen verzeichnet. Das Mittelwert des Kursziels für die Aktie liegt bei 37,41 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -40,11 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 62,46 USD bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Intel-Aktie als "Neutral".