Intel Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI) oder 25 Tagen (RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Intel liegt bei 71,12, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 41,53, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Intel beträgt derzeit 1, was zu einer negativen Differenz von -0,76 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Intel eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt dominierten jedoch überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien bezüglich der Intel-Aktie. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit negativen Themen rund um Intel, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Intel-Aktie ein Durchschnitt von 35,75 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 48,45 USD, was einem Unterschied von +35,52 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (43,1 USD) liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Intel-Aktie führt. Insgesamt erhält Intel deshalb eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.