Intel Aktie: Investoren sollten sich gedulden!

Die Aktie von Intel wird von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um -21,57% unter dem derzeitigen Kurs liegt. Die jüngste Kursentwicklung am 02.02.2024 zeigte einen Rückgang um -0,58%. Das aktuelle Kursziel von Intel beträgt 30,94 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,16.

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete Intel einen Gesamtrückgang von -1,88%, was zu einer eher pessimistischen Stimmung am Markt führt. Die Bankanalysten sind sich einig, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 30,94 EUR liegt. Dies würde Investoren ein Kursrisiko in Höhe von -21,57% eröffnen, sofern die Prognosen der Analysten eintreffen.

Die Meinungen der Analysten zur aktuellen Lage von Intel sind unterschiedlich. Während 7 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und 2 weitere sie als Kauf einstufen, positionieren sich 27 Experten neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. Allerdings glauben 5 Analysten, dass die Aktie verkauft werden sollte, und 2 Experten gehen sogar so weit zu sagen, dass Intel sofort verkauft werden muss. Insgesamt sind also noch 20,93% der Analysten optimistisch in Bezug auf Intel.

Zusätzlich zu den Meinungen der Analysten wird auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” betrachtet, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild der aktuellen Lage von Intel, wobei die Analysten uneinig über die zukünftige Entwicklung der Aktie sind. Es bleibt abzuwarten, ob sich das wahre Kursziel von Intel in Zukunft bewahrheiten wird.

