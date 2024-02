Intel Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Der Aktienkurs von Intel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 523,11 Prozent darstellt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt durchschnittlich 3908,96 Prozent, wobei Intel aktuell 3850,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten halten die langfristige Meinung zur Intel-Aktie für "Neutral", wobei die Bewertungen bei 2 Gut, 17 Neutral und 3 Schlecht liegen. Das aktuelle Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 37,41 USD, was auf eine zukünftige Performance von -38,87 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Diskussionsintensität rund um Intel mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Intel-Aktie derzeit bei 29,36 liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 40, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Bewertung als "Gut" eingestuft.