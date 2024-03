Intel Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Die Aktienanalyse von Intel zeigt gemischte Ergebnisse. Der Kurs liegt 2,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +12,39 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Intel liegt derzeit bei 1,05 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,06 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In sozialen Medien wurde Intel in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Die Redaktion hat auch 5 exakt berechenbare Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer weiteren "Schlecht" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Intel-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Intel-Aktie, mit positiven und negativen Aspekten.