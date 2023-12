Intel Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 24 Analysten ihre Bewertungen zur Intel-Aktie abgegeben. Davon fielen 3 Bewertungen positiv aus, 17 neutral und 4 negativ. Diese Zusammenschau ergibt ein neutrales Rating für die Intel-Aktie. In Bezug auf kurzfristige Studien aus dem vergangenen Monat wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft. In diesem Zeitraum bewerteten 0 Analysten die Aktie als gut, 1 als neutral und 0 als schlecht. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, liegt bei 34,92 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotenzial von -30,51 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 50,25 USD. Aus diesen Zahlen ergibt sich eine negative Empfehlung.

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Unsere Analysten haben hierzu die sozialen Plattformen ausgewertet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Intel positiv ausfiel. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine positive Bewertung. Zusätzlich wurde die Analyse durch Handelssignale unterstützt, die zu einer weiteren positiven Einschätzung führen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Intel bei 35,3 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 50,25 USD liegt. Dies ergibt eine positive Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 von +42,35 Prozent. Auch im Vergleich zum GD50 der vergangenen 50 Tage erzielt die Aktie mit einem Abstand von +20,24 Prozent eine positive Bewertung.

In fundamentalen Belangen beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 36,92 und liegt damit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 70 in der Branche der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher auch in diesem Bereich positiv bewertet wird.