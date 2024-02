Intel Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Afry":

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Intel in den Sozialen Medien. Das zeigt, dass die Marktteilnehmer eine positive Stimmung gegenüber dem Unternehmen haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Intel wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Intel in den letzten zwölf Monaten insgesamt 22 Bewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung ist "Neutral" und setzt sich aus 2 "Gut"-, 17 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es 0 Gut, 4 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral". Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -40,22 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Intel in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Intel im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") mit einer Rendite von 58,37 Prozent mehr als 518 Prozent darunter liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3874,26 Prozent. Auch hier liegt Intel mit 3815,89 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Intel-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 54,19 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (62,58 USD) weicht somit +15,48 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 59,27 USD über dem letzten Schlusskurs (+5,58 Prozent Abweichung), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Intel-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.