Intel Aktie: Hammer-Nachricht!

Derzeit schüttet Intel nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,81 Prozentpunkte (1,38 % gegenüber 2,19 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgegriffen werden, den RSI. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Intel-RSI ist mit einer Ausprägung von 22,2 Grundlage für die Bewertung als "Gut". Der RSI25 beläuft sich auf 37,03, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Intel erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 24 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral" und setzt sich aus 3 "Gut"-, 17 "Neutral"- und 4 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, sehen die Aktie als "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittliche Kursprognose von 34,92 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -27,26 Prozent, folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Schlecht"-Empfehlung dar. Intel erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Intel in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 0 Schlecht- und 3 Gut-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Gut" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

Sollten Intel Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Intel jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Intel-Analyse.

Intel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...