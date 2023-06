Intel-Aktie: Grund für neuen Optimismus?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Nachdem die Intel-Aktie (WKN: 855681) Ende Februar auf ein neues Fünfjahrestief bei etwa 25 US$ abgesackt war, gab das Papier des Chipgiganten in den letzten dreieinhalb Monaten kräftig Gas. Zum Wochenbeginn notiert die Intel-Aktie bei 36,60 US$ und konnte damit um über +40% gegenüber ihrem Mehrjahrestief zulegen. Haben Anleger wieder mehr Grund für Optimismus?