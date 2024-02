Intel Aktie: Eine neue Entwicklung sorgt für Aufregung am Markt!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Die Aktie von Intel wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt um -24,53% unter dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung von Intel

Am 21.02.2024 verzeichnete Intel eine Kursentwicklung von -0,02%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 31,14 EUR, und das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,16.

Marktentwicklung und Analystenmeinungen

In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um +0,72%, was auf eine relative Neutralität des Marktes hindeutet. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie mittelfristig ein Kursziel von 31,14 EUR erreichen wird, was einem Potenzial von -24,53% entspricht.

Meinungen der Analysten

Unter den Analysten herrscht eine Vielzahl von Ansichten. Während 7 Analysten die Aktie als “starken Kauf” ansehen, halten 2 Analysten das Rating “Kauf” für angemessen. 28 Experten bewerten die Aktie als “halten”, während 5 Analysten sie als “Verkauf” einstufen. Zusätzlich empfehlen 2 Experten den sofortigen Verkauf der Aktie, was auf einen uneinheitlichen Konsens unter den Analysten hindeutet.

Fazit und Ausblick

Trotz der Uneinigkeit der Analysten zeigen immer noch +20,45% von ihnen eine optimistische Haltung gegenüber der Aktie von Intel. Diese Einschätzung wird durch das “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die Aktie von Intel bleibt also weiterhin ein interessantes Anlageobjekt, das von den verschiedenen Marktakteuren unterschiedlich bewertet wird.

