Intel Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die technische Analyse der Intel-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 55,55 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 62,38 USD liegt, was einer Abweichung von +12,3 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt der Schlusskurs 61,08 USD, was einer Abweichung von +2,13 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten haben die Intel-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut"-, 17 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel liegt bei 37,41 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -40,03 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Intel-Aktie zeigt einen Wert von 61,5 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität bei der Intel-Aktie stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Intel-Aktie.