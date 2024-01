Intel Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Die Aktienanalyse von Intel zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 36,34 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 46,74 USD liegt, was einem Unterschied von +28,62 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (44,63 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,73 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten bewerten Intel innerhalb der letzten zwölf Monate im Durchschnitt als "Neutral", wobei kurzfristig eine "Neutral"-Bewertung bestehen bleibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,21 USD, was eine mögliche Kursfall von -24,67 Prozent bedeutet und daher zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Intel in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,65 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche und lag 50,87 Prozent über dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, während die neuesten Nachrichten positiver Natur waren. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet, obwohl die Mehrzahl der Kaufsignale zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Intel von der Redaktion ein "Neutral"-Rating.