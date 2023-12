Intel Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Intel-Aktie wird derzeit mit einer Neutral-Bewertung für ihre Dividendenpolitik bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -0,85 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche aufweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Intel eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf einen negativen Trend hin, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich Informationstechnologie, hat die Intel-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 30,03 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite mit 26,62 Prozent deutlich darüber, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysten haben die Intel-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 3 positiven, 17 neutralen und 4 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Neutral-Einstufung führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 34,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -21,09 Prozent bedeutet und somit zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Intel-Aktie.