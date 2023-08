Intel Aktie in Abwärtsbewegung: Analysten erwarten Gewinnrückgang und Umsatzrückläufe

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Derzeit liegt der Kurs unter diesem Durchschnitt, was als bärisches Signal interpretiert werden könnte. Die Intel Aktie befindet sich also in einer Abwärtsbewegung.

In den letzten Jahren hat Intel mit einigen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Der Konzern musste sich unter anderem verstärkt gegen die Konkurrenz aus dem Bereich der Prozessoren stellen. Zudem gab es auch Lieferengpässe und Probleme bei der Produktion, die das Unternehmen beeinträchtigten.

Um dieser Situation entgegenzuwirken, hat Intel angekündigt, in den kommenden Jahren massiv in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten zu investieren. Ziel ist es, die eigenen Chips schneller auf den Markt bringen zu können und damit wettbewerbsfähig zu bleiben.

Fazit

Die Quartalsbilanz von Intel wird mit Spannung erwartet. Die Analysten rechnen mit einem leichten...