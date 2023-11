Intel-Aktie +6,75%: Warum der Aufwärtstrend bleibt

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Intel-Aktie (WKN: 855681) schießt am Donnerstag im US-Handel um +6,75% hoch, nachdem jetzt auch ein großes japanisches Analysehaus von den Zukunftsaussichten des Konzerns schwärmt. Was die Marktexperten so begeistert, ist ein kürzlich erreichter Meilenstein, der das Moore'sche Gesetz aus den Angeln hebt und den Amerikanern im Foundry-Geschäft einen Wettbewerbsvorteil sichern dürfte.