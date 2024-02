IntelGenx Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Intelgenx-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,19 CAD 9,52 Prozent unter dem GD200 (0,21 CAD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,2 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -5 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Intelgenx-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Intelgenx eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Intelgenx in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Intelgenx beträgt 0 Prozent, was 1,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Intelgenx weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält das Intelgenx-Wertpapier damit insgesamt ein "Neutral"-Rating.