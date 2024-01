Integrum ABries B Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Integrum gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend auch als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittskurs der Integrum-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 26,44 SEK lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 45,45 SEK, was einer Differenz von +71,9 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (37,45 SEK) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +21,36 Prozent über dem Durchschnitt. Deshalb erhält die Integrum-Aktie auch in dieser kurzfristigen Betrachtung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Integrum-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI liegt bei 30,71, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz zeigten signifikante Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.