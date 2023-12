Integrum ABries B Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Während der letzten Wochen hat die Anzahl negativer Kommentare über Integrum in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im roten Bereich liegt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In Bezug auf Integrum wurde in letzter Zeit deutlich weniger diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hindeutet. Aus diesem Grund erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Integrum ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigt sich, dass in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI für Integrum liegt derzeit bei 21,64, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit die Einstufung "Gut" nach sich zieht. Bei Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt für die RSI die Einstufung "Gut".

Der gleitende Durchschnittskurs von Integrum beläuft sich derzeit auf 25,85 SEK, während der Aktienkurs bei 43 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +66,34 Prozent, was zu der Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 35,57 SEK, was einem Abstand von +20,89 Prozent entspricht und ebenfalls zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.