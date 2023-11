Integrum ABries B Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Sentiment und Buzz: Bei der Beurteilung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren, sondern auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine wichtige Rolle. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Integrum eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Integrum führt zu einer neutralen Einstufung, ebenso wie der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht. Die Gesamteinschätzung liegt somit ebenfalls auf neutral.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Integrum von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine gute Bewertung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Integrum-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 25,34 SEK. Der letzte Schlusskurs lag bei 39,05 SEK, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer guten Bewertung der Integrum-Aktie in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für Integrum auf Basis der verschiedenen analysierten Faktoren.