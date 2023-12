Integrum ABries B Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Integrum notiert derzeit bei 45,95 SEK, was einem Anstieg von +27,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +76,66 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen über Integrum in den sozialen Medien geben ebenfalls ein positives Signal ab. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den jüngsten Kommentaren und Meinungen wird vor allem Positives über das Unternehmen berichtet. Daher wird die Aktie von Integrum aus Sicht der Anlegerstimmung als angemessen bewertet und erhält die Einstufung "Gut".

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie sind positiv. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung für Integrum ist positiv. Daher wird auch hier die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Zur Beurteilung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Integrum-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen gibt ein neutrales Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Integrum somit auch in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.