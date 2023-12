Integrity Applications Common Stock Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Glucotrack-Aktie ein Durchschnitt von 0,37 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,259 USD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht, und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert, der aktuell bei 0,21 USD liegt, was einem Anstieg von +23,33 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Glucotrack als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 37,82, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ergibt daher ein "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an vier Tagen die Diskussion vor allem positiv und an zwei Tagen negativ geprägt war. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Glucotrack gesprochen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Glucotrack festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Gut". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Glucotrack daher für diese Stufe ein "Gut".