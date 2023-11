Integrity Applications Common Stock Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser technische Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Glucotrack-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 15,05 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Glucotrack eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Glucotrack veröffentlicht, jedoch haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich um negative Themen gedreht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Glucotrack gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen des Stimmungsbildes, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Glucotrack-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Der aktuelle Durchschnitt liegt bei 0,45 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,219 USD liegt, was einer Abweichung von -51,33 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,21 USD, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht (+4,29 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Glucotrack-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.