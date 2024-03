Integrated Wind Solutions AS Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Integrated Wind Asa-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 3,4 EUR für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,7 EUR, was einen Unterschied von +8,82 Prozent ausmacht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (3,76 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Integrated Wind Asa-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, liegt bei 33,33 und führt zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

In den vergangenen zwei Wochen wurden von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen zur Integrated Wind Asa abgegeben. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Aufgrund der positiven Anleger-Stimmung erlaubt die Messung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Zusammenfassung ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.